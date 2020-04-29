Британский премьер Борис Джонсон и его невеста стали родителями

Премьер-министр Соединенного Королевства Борис Джонсон стал отцом. Его невеста Кэрри Саймондс родила сына.

Обо всем сообщил представитель канцелярии премьера. Мальчик появился на свет утром 29 апреля в одной из лондонских клиник. По словам представителя, ребенок родился здоровым и они с матерью в прекрасном самочувствии, сообщает РИА Новости.

Пара сообщила о скором пополнении в семействе в конце февраля. Тогда же будущие супруги объявили о помолвке.

Напомним, что недавно Борис Джонсон переболел коронавирусной инфекцией. Он полностью выздоровел и вернулся к служебным обязанностям 27 апреля. Британские таблоиды сообщали что симптомы коронавируса были и у Кэрри Саймондс.

Стоит отметить, что 31-летняя Саймондс стала матерью впервые, а вот для Джонсона это уже шестой ребенок. Четверо детей у него появились в браке с юристом Мариной Уилер, пятый — от искусствоведа Хелен Макинтайр, с которой они не были женаты. По некоторым данным, у Джонсона есть еще один внебрачный ребенок, однако он не подтверждает эту информацию.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что больной коронавирусом Борис Джонсон поблагодарил врачей за спасение своей жизни.