Больной коронавирусом Борис Джонсон поблагодарил врачей за спасение своей жизни

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон выразил благодарность врачам и заявил, что обязан им жизнью.

Он высоко оценил «образцовый» медицинский присмотр в больнице Святого Томаса.

«Я не могу выразить, как я им благодарен … Я обязан им жизнью», — приводит телеканал Sky News заявление Джонсона друзьям.

Борис Джонсон был доставлен в медицинское учреждение для того, чтобы пройти необходимые тесты на инфекцию COVID-19. С тех пор, как у политика был выявлен коронавирус, у него наблюдается кашель, а температура все еще остается высокой. Джонсон был госпитализирован по совету лечащего врача. В пятницу, 27 марта, глава британского правительства сообщил, что у него выявили заражение коронавирусной инфекцией.

По последним данным, в мире заражены коронавирусной инфекцией более 1 780 314 человек. Скончались 108 827, при этом 404 031 человек выздоровели.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что с аналогичным диагнозом в одну из берлинских клиник помещен популярный немецкий исполнитель Тилль Линдеманн. По предварительной информации, певец и поэт сейчас находится в отделении интенсивной терапии в одном из медицинских учреждений Берлина.