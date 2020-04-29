Цветочная лавка в Купчино заплатит 70 тысяч за работу на карантине

Цветочная лавка в Купчино заплатит 70 тысяч за работу на карантине
Владельца цветочной лавки оштрафовали на 70 тысяч рублей. Фото: pixabay

В Петербурге по решению суда оштрафовали предпринимателя, который решил открыть свою цветочную лавку в период карантина.

Как сообщает объединенная пресс-служба городских судов, владельца цветочного магазина привлекли к административной ответственности за реализацию цветочной продукции в период введенных в городе ограничений в целях противодействия распространению эпидемии коронавируса.

Известно, что магазин «Цветопторг», расположенный на проспекте Славы поймали за работой 20 апреля.

Предприниматель признал вину, однако пытался оправдаться тем, что магазин работал только на курьерскую доставку. Несмотря на это, Фрунзенский районный суд решил оштрафовать бизнесмена на 70 тысяч рублей.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге нашли 709 нарушителей антикоронавирусных мер. Мониторинг проходит в рамках борьбы с распространением коронавируса.

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Цветочная лавка в Купчино заплатит 70 тысяч за работу на карантине
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