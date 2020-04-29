В Петербурге нашли 709 нарушителей антикоронавирусных мер

Районные администрации Петербурга с 28 марта по 29 апреля проверили 46 тыс. 958 объектов потребительского рынка. Мониторинг проходит в рамках борьбы с распространением коронавируса.

Участие в проверках принимают сотрудники полиции и Роспотребнадзора, сообщили в комитете территориального развития Петербурга.

За месяц выявлено 709 нарушителей. В их числе непродовольственные магазины, общепиты, салоны красоты, кальянные, рюмочные, ломбарды, станции техобслуживания и компьютерные клубы.

Большая часть нарушителей прекратила работу после разъяснительной работы. Остальным выданы уведомления о необходимости прекратить деятельность. Составлены протоколы.