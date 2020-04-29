В Петербурге нашли 709 нарушителей антикоронавирусных мер

В Петербурге нашли 709 нарушителей антикоронавирусных мер
Часть салонов красоты работала, несмотря на запреты. Фото: unsplash.com

Районные администрации Петербурга с 28 марта по 29 апреля проверили 46 тыс. 958 объектов потребительского рынка. Мониторинг проходит в рамках борьбы с распространением коронавируса.

Участие в проверках принимают сотрудники полиции и Роспотребнадзора, сообщили в комитете территориального развития Петербурга.

За месяц выявлено 709 нарушителей. В их числе непродовольственные магазины, общепиты, салоны красоты, кальянные, рюмочные, ломбарды, станции техобслуживания и компьютерные клубы.

Большая часть нарушителей прекратила работу после разъяснительной работы. Остальным выданы уведомления о необходимости прекратить деятельность. Составлены протоколы.

«Контроль за соблюдением выполнения требований по противодействию распространению COVID-19 будет продолжен», — сообщили в комитете.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге выявили торговый центр, который продолжил работу в пандемию.

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