Фармкомпания Петербурга вручила Мариинской больнице 100 тысяч защитных масок

Такой важный вклад в оснащение стационара необходимыми средствами внесла компания «ГЕРОФАРМ».

Слова благодарности компании выразил вице-губернатор Петербурга Евгений Елин. Он отметил, что особенно важно защитить медицинских работников. Ведь именно они стоят на передовой в борьбе с вирусом. И очень важно, что свою помощь готовы предоставить представители бизнеса. Об этом сообщает пресс-служба правительства Петербурга.

Напомним, Мариинская больница начала принимать на лечение пациентов с диагностированным коронавирусом с 27 апреля.

Помощью лишь одной больнице «ГЕРОФАРМ» решила не ограничиваться. Защитные костюмы для врачей были доставлены в больницу Святого Георгия. А поликлинику №60 оснастили антисептиками.

Петр Родионов, генеральный директор компании «ГЕРОФАРМ», являющейся лидером с сфере производства инсулина, рассказал, что оставаться в стороне в нынешней эпидемиологической ситуации было просто нельзя.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что больнице Святого Георгия передали средства защиты для работы с больными COVID-19.