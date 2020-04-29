«Аэрофлот» вернет россиян из Лондона

С помощью вывозного рейса на родину прилетят 92 россиянина.

Самолет вылетел сегодня, 29 апреля из аэропорта «Хитроу». На борту находятся жители Москвы, Подмосковья, Петербурга, Ленобласти, а также других регионов страны. Об этом сообщает ТАСС.

Борт приземлится в Москве, после чего местные жители отправятся на обязательную самоизоляцию к себе домой. Остальных граждан планируют забрать представители их родных регионов, чтобы доставить их соблюдать карантинные меры по месту их жительства.

Эвакуационный рейс потребовал продолжительного согласования между представителями обеих стран. В первую очередь было решено доставить домой самых нуждающихся в этом граждан. Главным условием для попадание на рейс было заполнение специальной формы на портале Госуслуг.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Пулково встречают россиян из Италии и Шри-Ланки.