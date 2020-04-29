Петербург проводит апрель мокрым снегом

Погода в последний день месяца вновь не удивит своими осадками. К счастью, в дальнейшем город ждет потепление. А вот снег сменится на привычный петербуржцам дождь.

В четверг, 30 апреля, в Северной столице ночью будет прохладно: от -1 до +1. Днем воздух прогреется до +7 градусов. В основном, вся масса осадков в виде мокрого снега выпадет в ночное время суток. Днем установится облачная погода. Ветер граждан не побеспокоит: он ожидается северным, северо-западным, слабым. Автомобилистам стоит быть внимательнее на дорогах — ночью в некоторых местах гололедица. Атмосферное давление в течение дня будет расти. Об этом сообщает ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды».

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