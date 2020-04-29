Петербуржцам рекомендуют носить медмаски, но не принуждают

Петербуржцам рекомендуют носить медмаски, но не принуждают
Маски сейчас являются дефицитным и дорогим товаром. Фото: unsplash.com

В эфире одного из телеканалов говорилось, что в городе ввели масочный режим, но это не совсем так.

Об этом стало известно сегодня, 29 апреля. Обо всем сообщается на сайте администрации Санкт-Петербурга. Оказывается, граждан не принуждают надевать медицинские маски, но настоятельно рекомендуют не покидать дома без средств защиты.

Напоминаем, что на телеканале «Санкт-Петербург» транслировали информацию о том, что якобы губернатор Александр Беглов вводит в городе масочный режим, предполагающий запрет на появление в общественных местах и такси без медицинских масок.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Ленобласти три пациента скончались из-за коронавируса. Регион около месяца оставался в числе субъектов, где не было смертей пациентов с инфекцией.

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александр беглов медицинские маски
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