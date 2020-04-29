Петербургский предприниматель заплатит штраф за работу цветочного

Мужчина признал свою вину и заверил, что больше закон не нарушит.

Об этом стало известно сегодня, 29 апреля. Обо всем сообщили в объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга. Фрунзенский районный суд привлек к административной ответственности предпринимателя, который несмотря на запрет работы цветочных магазинов, открыл один из них на проспекте Славы. Бизнесмена подловили 20 числа – он продавал цветы в «Цветопторге», хотя это запрещено в связи с распространением коронавируса. Мужчина заверил, что закрыл магазин и теперь он работает только на доставку – букеты гражданам доставляет курьер. Предприниматель пообещал больше не нарушать правила, но тем не менее ему придется заплатить 70 тысяч рублей штрафа.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что жителей Ленобласти могут начать штрафовать за шум в «тихий час». Так, соблюдать тишину в нерабочее время нужно с 23:00 до 7:00. Кроме того, днем есть «тихий час», с 13:00 до 15:00, когда шуметь также запрещено.