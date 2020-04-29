Жителей Ленобласти могут начать штрафовать за шум в «тихий час»

Жителей Ленобласти могут начать штрафовать за шум в &#171;тихий час&#187;
Это касается и ремонтных работ, которые могут мешать соседям. Фото: pixabay.com

Депутаты Законодательного собрания Ленинградской области в среду, 29 апреля, в первом чтении приняли поправки к закону «Об административных нарушениях», которые предусматривают штрафы за нарушение тишины.

Законопроект о штрафах для «громких» ленинградцев направлен на соблюдение тишины и спокойствия в обозначенное властями время. Сейчас, во время самоизоляции, когда подавляющее большинство жителей региона в основном проводит время дома эти нововведения особенно актуальны.

Так, соблюдать тишину в нерабочее время нужно с 23:00 до 7:00. Кроме того, днем есть «тихий час», с 13:00 до 15:00, когда шуметь также запрещено. В случае нарушения, штрафы для физлиц варьируются от 500 до тысячи рублей, для должностных лиц — от двух до пяти тысяч. Юрлицо может лишиться от десяти до пятнадцати тысяч рублей.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что МВД Петербурга теперь уполномочено штрафовать людей за несоблюдение самоизоляции.

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