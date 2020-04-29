Айза Анохина поразила поклонников лицом после пластики

Блогер не стесняется рассказывать о том, что пользуется услугами пластического хирурга.

Об этом стало известно 29 апреля. Телеведущая и блогер Айза Анохина выложила фотографию в своем Instagram-аккаунте. На ней звезда запечатлена на второй день после пластической операции – она подтянула брови и лоб. О том, что Анохина собирается лечь на стол хирурга, она предупреждала фанатов заранее. Она предупредила, что в итоге ее лицо будет выглядеть иначе, но зато ей теперь не придется колоть ботокс, потому что отныне она считает себя идеальной.

«Смотрите, здесь у меня какие-то штыри. Я конечно, лютый извращенец, но это все будет намного ниже. Не так высоко будут брови. Мне уже нравится»,

— добавила Анохина.

Многие поклонники поддержали артистку, хотя они считали ее и до этого настоящей красавицей. Нашлись и те, кто упрекнул Анохину за любовь к экспериментам.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Бузова рассказала о своих пластических операциях.