В Ленобласти еще 51 человек заразился коронавирусом

В Ленинградской области за последние сутки зарегистрировали 51 новый случай коронавирусной инфекции. Общее число зараженных достигло 885. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с COVID-19 на территории России в четверг, 30 апреля.

Ленинградская область занимает 11 место по числу случаев коронавируса среди регионов страны. Лидирует Москва (53 тыс. 739), следом расположились Московская область (11 тыс. 710), Петербург (4 тыс. 62), Нижегородская область ( 1 тыс. 944) и Дагестан ( 1 тыс. 389).

В России за последние сутки выявлено 7 тыс. 99 новых случаев коронавируса. С начала пандемии инфекцию подтвердили у 106 тыс. 498 человек. Коронавирус обнаружен в 85 регионах страны.

Выздоровели 11 тыс. 619 человек. Скончались 1 тыс. 73 зараженных.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге зарегистрировали 336 новых случаев коронавируса.