«Яндекс» запускает бесплатное тестирование на коронавирус в Петербурге

Каждый день система анализирует все заявки и количество тестов, которые могут сделать лаборатории, и распределяет их на несколько дней по географическим зонам доставки с учётом возраста людей и времени подачи заявки. Фото: "Яндекс"

Каждый день система анализирует все заявки и количество тестов, которые могут сделать лаборатории, и распределяет их на несколько дней по географическим зонам доставки с учётом возраста людей и времени подачи заявки. Фото: "Яндекс"

Холдинг «Яндекс» запускает проект «Помощь рядом», в рамках которого жители Северной столицы могут пройти бесплатное тестирование на коронавирус.

В этом проект «Яндекс» сотрудничает с сетью независимых клинико-диагностических лабораторий «Ситилаб». Любой желающий может оставить заявку на сайте, после чего к вам домой на автомобиле «Яндекса» приедет медицинский работник в специальном защитном костюме, который возьмет мазок и отвезет пробы в лабораторию.

Результат будет готов уже через несколько дней. Отметим, что количество желающих превышает возможности водителей и сотрудников лабораторий, поэтому количество заявок ограничено несколькими сотнями в день. Проект в тестовом режиме действует не только в Петербурге, но и Москве, Московской области и городе Иваново.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что к 30 апреля в России сделали 3,5 миллиона тестов на коронавирусную инфекцию.