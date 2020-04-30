В Больнице имени Боткина находятся 22 беременных с коронавирусом

В Больнице имени Боткина находятся 22 беременных с коронавирусом
В России почти 400 зараженных коронавирусом беременных женщин Фото: pixabay

Всего за период пандемии в Петербурге COVID-19 диагностировали у 38 будущих мам. Об этом сообщила главный врач городского роддома №18 Галина Гриненко.

Согласно данным, актуальным на сегодняшний день, 30 апреля, в инфекционной больнице имени Боткина остаются 22 роженицы с подтвержденным диагнозом. Зафиксировано и два тяжелых течения болезни — одной из пациенток была сделала экстубация, а вторую перевели на неинвазивную вентиляцию.

Из 38 пациенток 6 выздоровели и выписались из учреждений. У части из них уже прошли роды. Женщины, у которых не проявились симптомы болезни, в зависимости от ситуации, были направлены или на домашнюю самоизоляцию или в роддом №16.

Помимо этого, было подчеркнуто, что эпидемия не влияет в негативном плане на общую работу родильных домов. Все роженицы обеспечены необходимой помощью специалистов. За первый триместр 2020 года в Северной столице на свет появилось 13928 малышей.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что роддом №18 в Петербурге вернулся к работе после закрытия на карантин по коронавирусу.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
беременные больница имени Боткина коронавирус
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В Петербурге оштрафовали уроженку Киргизии, которая продала алкоголь подростку
«Яндекс» запускает бесплатное тестирование на коронавирус в Петербурге
Ведущая «Первого канала» Ушакова подала в суд на Кокорина и Мамаева
В Больнице имени Боткина находятся 22 беременных с коронавирусом
Глава Минздрава предупредил о коварном поведении коронавируса
Бюджет Петербурга потеряет 100 млрд рублей дохода из-за коронавируса
Турция прошла пик заболеваемости по коронавирусу
В массовом ДТП под Петербургом пострадало 19 автомобилей