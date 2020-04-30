В Больнице имени Боткина находятся 22 беременных с коронавирусом

Всего за период пандемии в Петербурге COVID-19 диагностировали у 38 будущих мам. Об этом сообщила главный врач городского роддома №18 Галина Гриненко.

Согласно данным, актуальным на сегодняшний день, 30 апреля, в инфекционной больнице имени Боткина остаются 22 роженицы с подтвержденным диагнозом. Зафиксировано и два тяжелых течения болезни — одной из пациенток была сделала экстубация, а вторую перевели на неинвазивную вентиляцию.

Из 38 пациенток 6 выздоровели и выписались из учреждений. У части из них уже прошли роды. Женщины, у которых не проявились симптомы болезни, в зависимости от ситуации, были направлены или на домашнюю самоизоляцию или в роддом №16.

Помимо этого, было подчеркнуто, что эпидемия не влияет в негативном плане на общую работу родильных домов. Все роженицы обеспечены необходимой помощью специалистов. За первый триместр 2020 года в Северной столице на свет появилось 13928 малышей.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что роддом №18 в Петербурге вернулся к работе после закрытия на карантин по коронавирусу.