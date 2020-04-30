Ситуация с коронавирусом в Петербурге стабилизируется к середине мая

Шляхто также рассказал, что 40% из 4 тысяч инфицированных в Петербурге переносят болезнь в легкой форме и могут лечиться дома. Еще 66% больных - граждане в возрасте от 18 до 64 лет, 30% - старше 65 лет, 4% - младше 17 лет. Фото: pixabay.com

Шляхто также рассказал, что 40% из 4 тысяч инфицированных в Петербурге переносят болезнь в легкой форме и могут лечиться дома. Еще 66% больных - граждане в возрасте от 18 до 64 лет, 30% - старше 65 лет, 4% - младше 17 лет. Фото: pixabay.com

В городском штабе по борьбе с коронавирусом считают, что Петербург выйдет на плато по заболеваемости коронавирусной инфекцией к середине мая.

Глава междведомственной рабочей группы по противодействию распространению коронавируса на территории города, Евгений Шляхто отметил, что рост числа заболевший, наблюдающийся в последние дни, связан с увеличением количества проводимых тестов.

Однако больше всего специалисты обеспокоены не ростом зараженных COVID-19, а увеличением пациентов с внебольничной пневмонией. Этот диагноз также требует пристального наблюдения медиков, использования аппаратов ИВЛ — все это увеличивает нагрузку на здравоохранение.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что «Яндекс» запускает бесплатное тестирование на коронавирус в Петербурге, Москве и Подмосковье, чтобы облегчить работу врачам.