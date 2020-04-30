В Петербурге службу сеть пиццерий «Olli’s» выкупили партнеры доставки «2 Берега»

В Петербурге службу сеть пиццерий &#171;Olli&#8217;s&#187; выкупили партнеры доставки &#171;2 Берега&#187;
Ранее "2 Берега" успешно поглотила сеть ресторанов "Две палочки". Фото: pixabay.com

Одну из старейших служб доставки Северной столицы, «Olli’s» приобрела бизнесвумен, близкая к другим гигантам петербургского рынка общественного питания, компании «2 Берега».

Владельцы «2 Берегов» давно намеревались выкупить «Olli’s», передает «Коммерсантъ Санкт-Петербург». В результате сделки было продано 15 пиццерий, а также служба доставки. Издание ссылается на источники, близкие к участнику купли-продажи, но об изменившемся положении вещей свидетельствуют и данные системы СПАРК.

Сейчас единственным владельцем «Olli’s» является Наталья Свистунова, которая имеет общих партнеров по бизнесу с Виталием Салабугой, предположительным владельцем «2 Берегов». Ранее сеть пиццерий принадлежал Андрею Ванслову и Михаилу Тэммо.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на российском автомобильном рынке перестанут продавать самый дешевый автомобиль в мире.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
2берега olli's доставка еды санкт-петербург
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Итальянцы нашли способ предотвратить вторую волну коронавируса
В Муринском, Брестском и других парках высадят деревья
В Амурской области сбежавший из больницы мужчина с COVID-19 заразил всю ...
В Петербурге службу сеть пиццерий «Olli’s» выкупили ...
Для медиков Петербурга купят 750 тысяч комплектов индивидуальной защиты
В Петербурге на аппаратах ИВЛ из-за COVID-19 и внебольничной пневмонии ...
Впервые за 78 лет сады в Петербурге не откроются 1 мая
В Пикалево и Первомайском ввели режим карантина