В Петербурге службу сеть пиццерий «Olli’s» выкупили партнеры доставки «2 Берега»

Одну из старейших служб доставки Северной столицы, «Olli’s» приобрела бизнесвумен, близкая к другим гигантам петербургского рынка общественного питания, компании «2 Берега».

Владельцы «2 Берегов» давно намеревались выкупить «Olli’s», передает «Коммерсантъ Санкт-Петербург». В результате сделки было продано 15 пиццерий, а также служба доставки. Издание ссылается на источники, близкие к участнику купли-продажи, но об изменившемся положении вещей свидетельствуют и данные системы СПАРК.

Сейчас единственным владельцем «Olli’s» является Наталья Свистунова, которая имеет общих партнеров по бизнесу с Виталием Салабугой, предположительным владельцем «2 Берегов». Ранее сеть пиццерий принадлежал Андрею Ванслову и Михаилу Тэммо.

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