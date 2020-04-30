Итальянцы нашли способ предотвратить вторую волну коронавируса

Эти меры сложно внедрить в массы оперативно и эффективно, однако только таким способом удастся избежать повторной волны заболеваемости. Фото: pixabay.com

Эти меры сложно внедрить в массы оперативно и эффективно, однако только таким способом удастся избежать повторной волны заболеваемости. Фото: pixabay.com

Советник правительства Италии Джованни Рецца назвал меры предосторожности, разработанные властями, которые могут помочь предупредить появление новой вспышки коронавирусной инфекции.

По словам политика, наиболее действенными в этом отношении методами являются соблюдение социальной дистанции, повсеместное тестирование, подавление новых очагов инфекции, а также активная разработка и использование новых методов лечения.

Рецца также подчеркнул, что сложная экономическая ситуация не позволяет удерживать строгий карантин дольше пары месяцев, поскольку это может повлечь за собой серьезные социальные проблемы. Поэтому самое важное — вернуть к жизни производственную деятельность и дать людям свободу передвижений, но вместе с тем привить соблюдение строгих правил санитарной безопасности.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербург вернулись россияне, застрявшие в Италии и на Шри-Ланке.