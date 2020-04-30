Пять отделений онкоцентра имени Петрова в Песочном закрыли из-за коронавируса

В НМИЦ онкологии им Н.Н. Петрова выявлены 8 случаев коронавируса. Фото: niioncologii.ru

В НМИЦ онкологии им Н.Н. Петрова выявлены 8 случаев коронавируса. Фото: niioncologii.ru

В НМИЦ онкологии имени Н.Н. Петрова в посёлке Песочный на карантин закрыли пять отделений. Причиной этого стало выявление коронавируса у сотрудников и пациентов.

Коронавирусом заразились восемь человек: шесть работников и два пациента. Все они проходят лечение по месту жительства, либо в специализированных инфекционных стационарах.

«Просим посетителей учреждения проявить гражданскую ответственность и воздержаться от визита в НМИЦ онкологии им. Н.Н. Петрова при любых симптомах ОРВИ!», — отмечается на сайте учреждения.

Госпитализация пациентов временно прекращена в хирургические отделения опухолей головы и шеи, онкоурологии, опухолей костей, мягких тканей и кожи, абдоминальной онкологии, а также в отделение химиотерапии и инновационных технологий.

Детское онкологическое отделение открыто по решению Роспотребнадзора. Прием пациентов оно начнет с 1 мая.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге более 250 медиков заразились коронавирусом.