Пять отделений онкоцентра имени Петрова в Песочном закрыли из-за коронавируса

В НМИЦ онкологии имени Н.Н. Петрова в посёлке Песочный на карантин закрыли пять отделений. Причиной этого стало выявление коронавируса у сотрудников и пациентов.
Коронавирусом заразились восемь человек: шесть работников и два пациента. Все они проходят лечение по месту жительства, либо в специализированных инфекционных стационарах.
«Просим посетителей учреждения проявить гражданскую ответственность и воздержаться от визита в НМИЦ онкологии им. Н.Н. Петрова при любых симптомах ОРВИ!», — отмечается на сайте учреждения.
Госпитализация пациентов временно прекращена в хирургические отделения опухолей головы и шеи, онкоурологии, опухолей костей, мягких тканей и кожи, абдоминальной онкологии, а также в отделение химиотерапии и инновационных технологий.
Детское онкологическое отделение открыто по решению Роспотребнадзора. Прием пациентов оно начнет с 1 мая.
Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге более 250 медиков заразились коронавирусом.