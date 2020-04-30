В шести странах мира у детей диагностируют неизвестный воспалительный синдром

В шести странах мира у детей диагностируют неизвестный воспалительный синдром
Связан ли синдром с коронавирусом, и если да, то как - неизвестно. Фото: pixabay.com

В мире увеличивается число детей, у которых на фоне распространения коронавирусной инфекции обнаружили неизвестный воспалительный синдром.

Сейчас Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) обращается к медицинскому сообществу, чтобы приготовиться к возможному новому глобальному вызову для человечества. Врачей просят быть готовыми к вероятной вспышке этого заболевания, природу которого выяснить пока не удалось.

В течение последней недели случаи заражения выявлены в Америке, Франции, Италии, Испании, Швейцарии и Великобритании. Ученые связывают болезнь с COVID-19, однако пока не могут объяснить, какая именно закономерность объединяет их. Отметим, что попавшие в больницу с неизвестным синдромом дети часто страдают от сердечно-сосудистой недостаточности или проблем с ЖКТ.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что дети дольше взрослых после выздоровления могут оставаться переносчиками коронавирусной инфекции.

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