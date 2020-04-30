В ВОЗ назвали условия для отмены карантина в России

Ограничения, введенные в России из-за коронавируса, в скором времени могут начать отменять, если темпы роста новых случаев заражения будут снижаться.

Представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович заявила, что ослабление введенных ограничений может начаться уже после 12 мая. По ее словам, итоги следующих двух недель покажут, будет ли возможность отменять меры, сообщает ТАСС.

Вуйнович отметила, что в России по-прежнему с каждым днем число заразившихся только увеличивается.

«Надо, чтобы это число постоянно снижалось. Тогда это будет означать, что число людей, передающих вирус, снизилось», — добавила она.

Чтобы снять ограничения, для каждого региона будет необходим специальный план. По ее словам, нельзя открывать все одновременно, поскольку это может привести ко второй вспышке заболевания

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в России вновь зафиксирован рекордный рост зараженных коронавирусом.