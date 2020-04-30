Андрей Белоусов временно возглавит правительство, пока Мишустин лечится от коронавируса

Российский президент Владимир Путин назначил первого вице-премьера Андрея Белоусова исполняющим обязанности главы правительства.

Решение о назначении Белоусова временным главой правительства принято в связи с заболеванием премьера Михаила Мишустина коронавирусной инфекцией, о котором он ранее рассказал Владимиру Путину во врем видеоконференции.

Соответствующий президентский указ опубликован на сайте Кремля. Он уже вступил в силу. Михаил Мишустин заявил, что будет соблюдать самоизоляцию и выполнять предписания медиков, чтобы обезопасить свое окружение. Правительство продолжит работу в штатном режиме, а Мишустин будет оставаться на связи.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что коронавирус диагностировали у Михаила Мишустина. Владимир Владимирович пожелал премьеру скорейшего выздоровления.