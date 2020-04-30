Власти Петербурга рекомендовали жителям носить защитные маски

Власти Петербурга рекомендовали жителям носить защитные маски
Коронавирус активно распространяется по миру. Фото: unsplash

В Петербурге ограничительные меры, введенные властями в целях борьбы с распространением коронавируса, продлили до конца майских праздников — 11 числа.

Соответствующее постановление опубликовано на сайте городского правительства. В частности петербуржцев призвали защищать себя от коронавируса в общественных местах, надевая медицинские маски, респираторы или подобные изделия.

Также стало известно, что дистанционное обучение во всех школах и учреждения среднего профессионального образования продлится до 22 мая. При этом некоторые родители уже забрали детей на досрочные каникулы.

Кроме того, на период майских праздников мужчины старше 60 лет и женщины старше 55 лет смогут воспользоваться льготным проездом в пригородных электричках и автобусах.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в магазинах Ленобласти с 1 мая вводят масочный режим.

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