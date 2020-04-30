В магазинах Ленобласти с 1 мая вводят масочный режим

В магазинах Ленинградской области с 1 по 11 мая будет действовать масочный режим. Соответствующее постановление подписал губернатор Александр Дрозденко.

Мера носит рекомендательный характер. Покупателям желательно надевать гигиенические маски при посещении магазинов. Персонал в свою очередь будет контролировать поток посетителей и следить за тем, чтобы не создавались массовые скопления людей.

Жителям региона также рекомендуется носить защитные маски и респираторы в общественных местах. Дистанция между людьми должна составлять 1,5 — 2 метра.

В Ленобласти подтверждено 885 случаев коронавируса. Выздоровели с начала пандемии 129 человека, скончались трое.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Пикалево и Первомайском с 30 апреля вводят режим карантина. Соответствующее постановление подписал губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.