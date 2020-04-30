Американская разведка заявила, что коронавирус не был создан человеком

Американская разведка заявила, что коронавирус не был создан человеком
Флаг США. Фото: Pixabay

Национальная разведка США утверждает, что новый тип коронавируса не был создан искусственно.

Как сообщает Ассошиэйтед Пресс, ссылаясь на офис директора нацразведки Соединенных Штатов, разведывательное сообщество согласилось с консенсусов научных сотрудников, что коронавирус не был генетически модифицирован. Специалисты продолжат изучать информацию и разведданные о коронавирусе с целью выяснить источник вспышки инфекции. Ученые хотят разобраться, началась ли вспышка от контакта с зараженными животными в Ухане либо это произошло из-за инцидента в китайской биолаборатории.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, как в США сфабриковали заговор о происхождении COVID-19 в китайской лаборатории. Когда число жертв коронавируса превысило 40 тысяч, союзники президента Дональда Трампа развернули медиа-войну против Китая, обвинив китайскую лабораторию в искусственном создании коронавируса, не имея при этом существенных доказательств.

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