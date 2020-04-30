Американская разведка заявила, что коронавирус не был создан человеком

Национальная разведка США утверждает, что новый тип коронавируса не был создан искусственно.

Как сообщает Ассошиэйтед Пресс, ссылаясь на офис директора нацразведки Соединенных Штатов, разведывательное сообщество согласилось с консенсусов научных сотрудников, что коронавирус не был генетически модифицирован. Специалисты продолжат изучать информацию и разведданные о коронавирусе с целью выяснить источник вспышки инфекции. Ученые хотят разобраться, началась ли вспышка от контакта с зараженными животными в Ухане либо это произошло из-за инцидента в китайской биолаборатории.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, как в США сфабриковали заговор о происхождении COVID-19 в китайской лаборатории. Когда число жертв коронавируса превысило 40 тысяч, союзники президента Дональда Трампа развернули медиа-войну против Китая, обвинив китайскую лабораторию в искусственном создании коронавируса, не имея при этом существенных доказательств.