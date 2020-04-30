Стали известны размеры убытков звезд шоу-бизнеса из-за коронавируса

Организатор туров звезд российского шоу-бизнеса Светланы Лободы, Сергея Лазарева, Филиппа Киркорова и других артистов Сергей Ковалев рассказал об убытках, которые артисты потеряли из-за коронавирусных ограничений.

Ковалев рассказал изданию Super, что Киркорову пришлось отменить тур по Прибалтике, а Лазарев прервал неожиданно тур по России и вернулся домой. Из-за этого первый потерял 50 млн рублей, а второй — 9 млн рублей.

По словам Ковалева, на текущий момент основной проблемой является подбор новых дат для концертов. Организаторы пытаются убеждать поклонников не паниковать и не сдавать билеты.

«Поверьте, все они найдут возможность выступить у вас», — пообещал Ковалев.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что названы расценки видеороликов от звезд во время карантина. Чтобы немного подзаработать, они соглашаются записать видеопоздравление.