В Таиланде за сутки зафиксировали шесть случаев заражения коронавирусом

В Таиланде за сутки выявлено шесть случаев заражения коронавирусом, смертей от инфекции за сутки не зафиксировано. Об этом рассказал пресс -секретарь Центра по борьбе с коронавирусной инфекцией Таиланда Тхависин Висануйотхин, сообщает РИА «Новости».

Число заболевших с начала эпидемии в стране теперь составляет 2 960 человек, от коронавируса скончались 54 человека, при этом выздоровели 2 719 пациентов.

Вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря минувшего года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19. По последним данным, в мире заражены коронавирусной инфекцией 3 307 691 человек. Скончались 234 075, при этом 1 039 182 человек выздоровели. Общее число заразившихся в России выросло до 106 498 человек, умерли 1 073. При этом 11 619 пациентов вылечились.

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