Школьников Ленобласти в мае обеспечат сухпайками

В Ленобласти в мае продолжится выдача сухпайков. Продуктовые наборы будут рассчитаны без учета праздничных дней, как на полный рабочий месяц – на 21 день, сообщает «Онлайн47».

«Да, пайки будут выдаваться, исходя из 21 дня. Какие-то школы уже успели выдать на май, большинство будет выдавать в период 6-8 мая», — рассказал председатель комитета общего и профессионального образования Ленобласти Сергей Тарасов.

Минпросвещения отправило рекомендации Роспотребнадзора во все местные региональные комитеты по образованию. В связи с эпидемиологической ситуацией, необходимо взять на контроль дезинфекцию, проветривание и уборку помещений в образовательных учреждениях.

Для вопросов по дистанционному обучению в Ленинградской области работает горячая линия. Звонки принимаются по телефону: +7 (812) 539-50-90.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что Ленинградская область готова обеспечить всех учеников младших классов горячим питанием с 1 сентября 2020 года. Об этом сообщил губернатор Александр Дрозденко. Организовать бесплатное питание поручил президент России Владимир Путин, выступая с посланием к Федеральному собранию 15 января.