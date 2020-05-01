Более 100 сотрудников НИИ скорой помощи в Петербурге заразились коронавирусом

Такое количество заражений было зафиксировано с начала апреля. Фото: Pixabay

Такое количество заражений было зафиксировано с начала апреля. Фото: Pixabay

У 111 сотрудников НИИ скорой помощи имени Джанелидзе в Петербурге обнаружили коронавирус.

Такое количество заражений было зафиксировано с начала апреля, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу городского комитета по здравоохранению.

Число зараженных коронавирусом в Петербурге превысило 4 тыс. человек, при этом выздоровели 779 пациентов, скончался 31 человек.