Грузовое судно село на мель в Неве

Речное грузовое судно застряло в Неве на границе Кировского и Тосненского районов Ленобласти.

О происшествии сообщили очевидцы в социальных сетях. Все произошло в четверг, 30 апреля, неподалеку от деревни Большие Пороги. Мимо этого населенного пункта шел порожним «Нефтерудовоз 58 М». Он направлялся в Большой порт Санкт-Петербург, когда внезапно селя на мель. Грузовое судно пришлось вытаскивать буксиром «Герой Иван Сивко».

Автор видеоролика, опубликованного в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург», что инцидент произошел в 20 километрах от Петербурга, на Ивановских порогах.

«Сидит голубчик на мели, второй день не вытащить», — говорит очевидец.

Согласно предварительной информации, разлива нефтепродуктов не произошло, пострадавших тоже нет.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге проводят испытания дизель-генераторов на судне «Всеволод Бобров».