Петербургская больница закупила аппараты ИВЛ на пожертвование

Городская клиническая больница №31 закупила два аппарата искусственной вентиляции легких на пожертвованные средства.

Как сообщили в городском комитете по здравоохранению, медучреждение закупило оборудование на деньги, которые пожертвовал основатель инвестиционного фонда Botan Investments и один из директоров компании Snapchat Виктор Шабуров. В комитете отметили, что Шабуров был выпускником СПбГУ, где он получил высшее образование на математико-механическом факультете.

Он рассказал, что его не обрадовали новости о том, что российские миллионеры закупают аппараты ИВЛ себе домой, чтобы в случае необходимости они смогли вылечиться. По его словам, их аппараты будут стоять без дела, в то время как в больницах наблюдается серьезный дефицит оборудования.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге на аппаратах ИВЛ из-за COVID-19 и внебольничной пневмонии находятся почти 150 человек.