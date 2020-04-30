В Петербурге на аппаратах ИВЛ из-за COVID-19 и внебольничной пневмонии находятся почти 150 человек

Из положительного — смертность от коронавируса невысокая.

Дыхание с помощью искусственной вентиляции легких в Северной столице поддерживают 150 гражданам с коронавирусной инфекцией и внебольничной пневмонией. Об этом сегодня, 30 апреля, рассказал глава межведомственной рабочей группы по противодействию COVID-19 Евгений Шляхто.

За весь период эпидемии не смог справиться с болезнью и скончался 31 человек. Это менее 1% от общего числа зараженных, что можно отнести к плюсам. При этом 3% (54 человека) находятся в тяжелом состоянии в реанимации на аппаратах ИВЛ.

Несмотря на скачок заболеваемости внебольничной пневмонией, количество смертей не превышает статистические показатели, зафиксированные в другие года. За прошедшие сутки в стационары город госпитализировали 361 человек с острыми респираторными вирусными инфекциями и внебольничной пневмонией. В настоящих момент на ИВЛ остаются более 100 граждан с пневмонией.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что ситуация с коронавирусом в Петербурге стабилизируется к середине мая.