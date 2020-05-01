В Нью-Йорке нашли грузовики с разлагающимися трупами

В американском городе Нью-Йорк полиция обнаружила десятки трупов в грузовиках, которые были припаркованы рядом с похоронным бюро в Бруклине.

Как сообщает The New York Times, в этих грузовиках было несколько десятков тел, которые начали разлагаться. Анонимный источник рассказал изданию, что похоронное бюро решило скапливать тела в грузовиках после того, как в помещениях здания сломались морозильные камеры.

По данным New York Post, в грузовиках хранили от 40 до 60 тел. Кроме того, источники издания сообщают, что тела складывали в не оснащенных рефрижераторами большегрузы, поскольку за ними так и не приехали сотрудники крематория.

При этом телеканал NBC, ссылаясь на полицию, заявляет, что было найдено ровно 50 тел в грузовиках, загруженных льдом. А в машинах их хранили по той причине, что в основном здании не было свободного места.

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