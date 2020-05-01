В Петербурге появились восемь мобильных холодильных установок для умерших

В Петербурге появились восемь мобильных холодильных установок для умерших
Олег Эргашев. Фото: gov.spb.ru

В Петербурге появились восемь рефрижераторов для умерших от коронавируса.

«Комитет по здравоохранению и комитет по промышленной политике, инновациям и торговле проработали возможность размещения на территории семи стационаров и одного крематория мобильных холодильных установок на базе контейнеров-рефрижераторов для временного хранения умерших до захоронения», — рассказал вице-губернатора Олега Эргашева, сообщает «Интерфакс».

При этом он отметил, что сейчас в городе достаточно мест в патологоанатомических отделениях и моргах, дефицита не наблюдается. По его словам, рефрижераторы нужны «для подстраховки».

Число зараженных коронавирусом в Петербурге превысило 4 тыс. человек, при этом выздоровели 779 пациентов, скончался 31 человек.

Вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря минувшего года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19. По последним данным, в мире заражены коронавирусной инфекцией 3 307 691 человек. Скончались 234 075, при этом 1 039 182 человек выздоровели. Общее число заразившихся в России выросло до 106 498 человек, умерли 1 073. При этом 11 619 пациентов вылечились.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что правительство внесло поправки в Кодекс административных правонарушений, согласно которым нарушение карантина, в некоторых случаях может караться крупными штрафами, от 150 тысяч и до миллиона рублей.

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