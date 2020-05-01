В Петербурге появились восемь мобильных холодильных установок для умерших

В Петербурге появились восемь рефрижераторов для умерших от коронавируса.

«Комитет по здравоохранению и комитет по промышленной политике, инновациям и торговле проработали возможность размещения на территории семи стационаров и одного крематория мобильных холодильных установок на базе контейнеров-рефрижераторов для временного хранения умерших до захоронения», — рассказал вице-губернатора Олега Эргашева, сообщает «Интерфакс».

При этом он отметил, что сейчас в городе достаточно мест в патологоанатомических отделениях и моргах, дефицита не наблюдается. По его словам, рефрижераторы нужны «для подстраховки».

Число зараженных коронавирусом в Петербурге превысило 4 тыс. человек, при этом выздоровели 779 пациентов, скончался 31 человек.