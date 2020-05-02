В Китае за прошедшие сутки один человек заразился коронавирусом

Мир узнал о вспышке коронавируса в городе Ухань 31 декабря 2019 года. Фото: pixabay.com

Мир узнал о вспышке коронавируса в городе Ухань 31 декабря 2019 года. Фото: pixabay.com

В Китае за сутки зафиксирован только один случай заражения коронавирусом, выздоровели 43 пациента, летальных исходов не было, сообщает госкомитет по вопросам здравоохранения КНР.

В стране болеют 557 человек (37 человек находится в тяжелом состоянии), 77 685 человек выписаны из больниц, 4633 скончались.

Вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря минувшего года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19. По последним данным, в мире заражены коронавирусной инфекцией 3 400 674 человека. Скончались 239 586, при этом 1 081 590 человек выздоровели. Общее число заразившихся в России выросло до 114 431 человека, умерли 1 169. При этом 13 220 пациентов вылечились.

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