В Германии число зараженных коронавирусом превысило 161 тысячу человек

В Германии число подтвержденных случаев заражения коронавирусом превысило 161 тысячу, скончались более 6,5 тысячи человек, сообщает институт Роберта Коха.

Медики выявили вирус в общей сложности у 161 703 человек, прирост заболевших за сутки составил 945. При этом выздоровели 129 тысяч человек.

Вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря минувшего года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19. По последним данным, в мире заражены коронавирусной инфекцией 3 400 674 человека. Скончались 239 586, при этом 1 081 590 человек выздоровели. Общее число заразившихся в России выросло до 114 431 человека, умерли 1 169. При этом 13 220 пациентов вылечились.

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