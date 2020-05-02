Девушка разрушила фонтан при попытке сделать селфи

Девушка разрушила фонтан при попытке сделать селфи
В итоге конструкция не выдержала. Фото: Pixabay

Жительница города Боярка в Киевской области Украины разрушила фонтан, забравшись на него с ребенком на плечах. Момент попал на камеры наружного наблюдения.

На видео видно, как 20-летняя девушка с ребенком залезает на чашу фонтана, чтобы сделать селфи. В итоге конструкция не выдержала и рухнула вместе с женщиной и ребенком.

По факту хулиганства возбуждено уголовное дело.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Адмиралтейском районе Северной столицы, на территории завода «Красный треугольник», юный петербуржец захотел сделать селфи и упал с высоты 4-го этажа. Как выяснилось, молодой человек забрался на крышу одного из корпусов заброшенного завода, чтобы потом поделиться эффектными фотографиями.

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