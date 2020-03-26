В Петербурге подросток упал с 4-го этажа, решив сделать селфи

В Петербурге подросток упал с 4-го этажа, решив сделать селфи
Заброшенная территория "Красного треугольника" - загадочное и привлекательное, но крайне небезопасное место. Фото: Google View

В Адмиралтейском районе Северной столицы, на территории завода «Красный треугольник», юный петербуржец захотел сделать селфи и упал с высоты 4-го этажа.

Все произошло в среду, 25 марта, около 16:30. Как выяснилось, молодой человек забрался на крышу одного из корпусов заброшенного завода, чтобы потом поделиться эффектными фотографиями. К несчастью, деревянный настил под ногами юноши провалился и тот упал.

После несчастного случая 16-летний парень чудом самостоятельно добрался домой. Однако после этого сразу же экстренно направился за медицинской помощью. Позже горе-руферу диагностировали черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга и ушибы головы.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Стрельне четырехлетний ребенок попал в больницу после того, как рухнул под лед бассейна.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
адмиралтейский район красный треугольник падение с высоты подросток санкт-петербург селфи
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В Боткинской больнице находятся 330 пациентов с подозрением на коронавирус
В Петербурге подросток упал с 4-го этажа, решив сделать селфи
В Петербурге не выявлено новых случаев заражения коронавирусом
Встречу Путина с предпринимателями в Петербурге перенесут в Москву
На Сердобольской конфликт между водителями закончился стрельбой
Гражданина Узбекистана будут судить в Петербурге за поддельные права
В Песочном помощник бизнес-тренера украл из дома работодателя 11 миллионов ...
Жителя Петербурга подозревают в убийстве собственных родителей