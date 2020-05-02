Число заболевших коронавирусом в мире превысило 3,3 миллиона человек

Число заболевших коронавирусом в мире превысило 3,3 миллиона человек
Подтверждены новые случаи коронавируса. Фото: unsplash.com

Число заразившихся коронавирусом в мире превысило 3,3 миллиона человек. Об этом сообщается сайте Университета Джонса Хопкинса.

По последним данным, заражены 3 343 302 человек в 187 странах мира, более 238,5 тысячи умерли, более 1 миллиона (1 053 249) выздоровели.

Вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря минувшего года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19. Общее число заразившихся в России выросло до 114 431 человека, умерли 1 169. При этом 13 220 пациентов вылечились.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что правительство внесло поправки в Кодекс административных правонарушений, согласно которым нарушение карантина, в некоторых случаях может караться крупными штрафами, от 150 тысяч и до миллиона рублей.

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