Число заболевших коронавирусом в мире превысило 3,3 миллиона человек

Число заразившихся коронавирусом в мире превысило 3,3 миллиона человек. Об этом сообщается сайте Университета Джонса Хопкинса.

По последним данным, заражены 3 343 302 человек в 187 странах мира, более 238,5 тысячи умерли, более 1 миллиона (1 053 249) выздоровели.

Вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря минувшего года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19. Общее число заразившихся в России выросло до 114 431 человека, умерли 1 169. При этом 13 220 пациентов вылечились.

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