Реальное число заразившихся коронавирусом в Москве составляет 2% населения

Реальное число заразившихся коронавирусом в Москве составляет около 2% населения города. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем блоге.

По его словам, такие выводы сделаны на основе результатов скрининговых исследований различных групп населения столицы.

Мэр столицы добавил, что такой показатель является минимальным среди мировых городов, пораженных пандемией.

«Мы смогли сдержать распространение инфекции благодаря дисциплине и поддержке мер самоизоляции со стороны москвичей», — резюмировал он.

Вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря минувшего года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19. По последним данным, в мире заражены коронавирусной инфекцией 3 401 394 человека. Скончались 239 615, при этом 1 083 816 человек выздоровели. Общее число заразившихся в России выросло до 114 431 человека, умерли 1 169. При этом 13 220 пациентов вылечились.

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