Большинство дома: в Петербурге вырос индекс самоизоляции в майские праздники

С началом мая в Петербурге вырос индекс самоизоляции. Остаться дома утром в субботу, 2 мая, решили большинство людей.
Индекс самоизоляции, по данным «Яндекса» на 9:50 утра, составляет 3,7 балла. Петербург находится в желтой зоне и входит в тройку лидеров по индексу среди городов-миллионников.
Первое место по индексу самоизоляции занимает Москва с показателем 3,8 балла. Столько же набрал Ростов-на-Дону. Следом расположились Петербург и Нижний Новгород с индексом 3,7.
Индекс самоизоляции — интегрированный показатель, который рассчитывается на основе данных приложений и сервисов Яндекса.
Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что ограничительные меры в Петербурге в связи с пандемией коронавируса продлены до 12 мая. Горожанам рекомендуется соблюдать самоизоляцию и сидеть дома. Для людей старше 65 лет данные меры носят обязательный характер.