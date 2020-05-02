Жириновский призвал россиян оставаться дома на майских праздниках

Жириновский призвал россиян оставаться дома на майских праздниках
Владимир Жириновский. Фото: ldpr.ru

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский призвал россиян, несмотря на теплую погоду, оставаться дома на майских выходных.

«Вот и пришли майские выходные, а вместе с ними много соблазнов: теплая погода, шашлыки, компания друзей, посиделки. Но поймите, нельзя поддаваться этому. Последствия могут быть самыми плачевными… Лучше жить, чем умереть, лучше дома, чем в госпитале», — написал он в своем Telegram-канале.

Вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря минувшего года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19. По последним данным, в мире заражены коронавирусной инфекцией 3 401 394 человека. Скончались 239 615, при этом 1 083 816 человек выздоровели. Общее число заразившихся в России выросло до 114 431 человека, умерли 1 169. При этом 13 220 пациентов вылечились.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что правительство внесло поправки в Кодекс административных правонарушений, согласно которым нарушение карантина, в некоторых случаях может караться крупными штрафами, от 150 тысяч и до миллиона рублей.

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