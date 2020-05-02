В Эстонии число больных COVID-19 достигло 1699 человек

С начала пандемии в Эстонии скончались 53 человека. Фото: Pixabay

С начала пандемии в Эстонии скончались 53 человека. Фото: Pixabay

В Эстонии за прошедшие сутки зафиксировано пять новых случаев заражения коронавирусом.

Таким образом число зараженных коронавирусом достигло 1699 человек. Об этом сообщает республиканский департамент здоровья.

С начала пандемии 53 человека скончались.

Правительство Эстонии 12 марта объявило введении в стране режима чрезвычайного положения из-за эпидемии коронавируса, который должен был действовать до 1 мая. Однако недавно кабинет министров принял решение о продлении режима ЧП до 17 мая.

Вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря минувшего года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19. По последним данным, в мире заражены коронавирусной инфекцией 3 401 394 человека. Скончались 239 615, при этом 1 083 816 человек выздоровели. Общее число заразившихся в России выросло до 114 431 человека, умерли 1 169. При этом 13 220 пациентов вылечились.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что правительство внесло поправки в Кодекс административных правонарушений, согласно которым нарушение карантина, в некоторых случаях может караться крупными штрафами, от 150 тысяч и до миллиона рублей.