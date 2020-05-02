В Ленобласти подтвердили 46 новых случаев коронавируса

За последние сутки в Ленинградской области зарегистрировали 46 новых случаев коронавируса.

Общее число заболевших достигло 975. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с распространением COVID-19 на территории России утром во вторник, 2 мая.

Всего в стране подтверждено 9 тыс. 623 новых случая коронавируса. Число заболевших с начала пандемии достигло 124 тыс. 54. Инфекция обнаружена в 85 регионах страны. Выздоровели более 15 тыс. человек. Скончались по данным оперштаба 1 тыс. 222 человека.

По данным Роспотребнадзора, в России проведено более 3,9 лабораторных исследований на наличие коронавируса. Под медицинским наблюдением в стране остаются 214 тыс. 800 человек.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге выявлено 323 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Общее число заболевших превышает 4,7 тыс. человек.