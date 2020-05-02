Эпидемиолог оценил прогнозы сингапурских ученых об окончании пандемии коронавируса в России

Всего в стране сейчас 124 054 зараженных. Фото: Pixabay

Всего в стране сейчас 124 054 зараженных. Фото: Pixabay

Вирусолог, доктор медицинских наук, профессор Анатолий Альштейн оценил прогноз сингапурских ученых по окончанию пандемии коронавируса по России.

Он отметил, что не стоит серьезно относиться к подобным попыткам расчетов, так как они являются скорее «упражнениями математиков» и не имеют отношения к реальности. По его мнению, прогнозирование на такую отдаленную перспективу сейчас не имеет смысла.

«Нам бы предсказать ситуацию на 3-6 дней вперед. Это было бы уже замечательно», — заключил эпидемиолог, сообщает НСН.

Вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря минувшего года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19. По последним данным, в мире заражены коронавирусной инфекцией 3 402 886 человек. Скончались 239 653, при этом 1 084 606 человек выздоровели.

За последние сутки в России зафиксировано 9623 новых случаев заражения в 83 российских регионах и 57 смертельных случаев.

Всего в стране сейчас 124 054 зараженных, 1222 погибших, выздоровели 15 013 человек.

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