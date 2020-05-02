Минздрав: ситуация с коронавирусом пока не стабилизировалась

Минздрав: ситуация с коронавирусом пока не стабилизировалась
Минздрав заявил, что коронавирус пока не отступает. Фото: rosminzdrav.ru

Коронавирус продолжает активно распространяться на территории России и захватывать новые позиции. В стране сохраняется высокая вероятность заражения. Об этом заявили в Минздраве РФ во вторник, 2 мая.

«В настоящее время нет оснований считать, что ситуация стабилизировалась и можно пренебречь правилами безопасности», — подчеркнули в министерстве.

За последние сутки в стране зарегистрировали 9 тыс. 623 случая коронавируса. Число новых зараженных вновь стало рекордным с начала пандемии. Общее число заболевших превысило 124 тыс. Скончались 1 тыс. 222 человека, выздоровели более 15 тыс.

По словам заместителя директора НМИЦ фтизиопульмонологии и инфекционных заболеваний Минздрава РФ Владимира Чуланова, наиболее эффективная и основная мера по борьбе с распространением коронавируса — строгое соблюдение режима самоизоляции.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что губернатор Петербурга Александр Беглов призвал горожан соблюдать режим самоизоляции в майские праздники. Если ситуация после выходных усугубиться, город ждут новые ограничительные меры.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
COVID-19 коронавирус минздрав пандемия россия
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Больницы Петербурга ищут врачей для борьбы с коронавирусом
В Пушкине установят мемориал погибшим летчикам Ленинградской армии
Коронавирус за сутки выявили в десяти районах Ленобласти
В Ленобласти от укусов клещей пострадали больше 215 человек
Минздрав: ситуация с коронавирусом пока не стабилизировалась
Беглов предсказал перелом в развитии коронавируса в майские праздники
ИТМО разработал приложение для онлайн-шествия «Бессмертный полк»
Индекс самоизоляции в Петербурге снизился к обеду