Минздрав: ситуация с коронавирусом пока не стабилизировалась

Минздрав заявил, что коронавирус пока не отступает. Фото: rosminzdrav.ru

Минздрав заявил, что коронавирус пока не отступает. Фото: rosminzdrav.ru

Коронавирус продолжает активно распространяться на территории России и захватывать новые позиции. В стране сохраняется высокая вероятность заражения. Об этом заявили в Минздраве РФ во вторник, 2 мая.

«В настоящее время нет оснований считать, что ситуация стабилизировалась и можно пренебречь правилами безопасности», — подчеркнули в министерстве.

За последние сутки в стране зарегистрировали 9 тыс. 623 случая коронавируса. Число новых зараженных вновь стало рекордным с начала пандемии. Общее число заболевших превысило 124 тыс. Скончались 1 тыс. 222 человека, выздоровели более 15 тыс.

По словам заместителя директора НМИЦ фтизиопульмонологии и инфекционных заболеваний Минздрава РФ Владимира Чуланова, наиболее эффективная и основная мера по борьбе с распространением коронавируса — строгое соблюдение режима самоизоляции.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что губернатор Петербурга Александр Беглов призвал горожан соблюдать режим самоизоляции в майские праздники. Если ситуация после выходных усугубиться, город ждут новые ограничительные меры.