В Пикалево проходят антикоронавирусные рейды

В Ленинградской области в городе Пикалево, закрытом на карантин из-за пандемии коронавируса, второй день подряд проходят антикоронавирусные рейды. На улицах выявляют нарушителей режима самоизоляции.

Город патрулируют сотрудники комитета по местному самоуправлению, полицейские, дружинники и представители районной администрации. На улицах выявляют нарушителей и проводят с ними профилактические беседы.

Патрули осмотрели во вторник, 2 мая, около тридцати адресов. В их числе общественные территории, спортивные и детские площадки, пишет online47.ru. По итогам проверки проведено шесть разъяснительных бесед, не составлено ни одного протокола.

В Пикалево также проводятся мероприятия по дезинфекции. На въездах в город осуществляется контроль за движением транзитного транспорта.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Пикалево и Первомайском с 30 апреля действует режим карантина. Все общепиты закрыты, в том числе на вынос и доставку, въезд транспорта ограничен, проводится дезинфекция.