В Италии вновь увеличился прирост смертей от коронавируса

В Италии вновь увеличился прирост смертей от коронавируса
Почти 80 тысяч пациентов вылечились. Фото: pixabay

В Италии суточное число смертей из-за Covid-19 вновь увеличилось. Общее число жертв коронавируса превысило 28,7 тыс. человек.

За минувшие сутки коронавирусная инфекция нового типа унесла жизни 474 местных жителей. С 21 апреля это самый высокий показатель смертности от нового вируса.

Как сообщили РИА Новости, всего за время пандемии в Италии умерли 28 710 инфицированных. Почти 80 тыс. были выписаны из медучреждений после выздоровления.

Напомним, ВОЗ 11 марта объявила вспышку COVID-19 пандемией. Новая инфекция продолжает набирать обороты, данные о числе зараженных по всему миру ежедневно обновляются.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что российские военные провели дезинфекцию в доме престарелых в Италии.

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