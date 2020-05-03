В Южной Корее за сутки зафиксировали 13 случаев заражения коронавирусом

В Южной Корее за сутки зафиксировали 13 случаев заражения коронавирусом
Теперь число зараженных в стране выросло до 10 793 Фото: Pixabay

В Южной Корее зафиксировано 13 новых случаев заражения коронавирусом. Теперь число зараженных в стране выросло до 10 793. При этом 9183 человека выздоровели, 250 скончались. Об этом сообщила организация Центров по контролю и профилактике заболеваний (KCDC) при министерстве здравоохранения РК.

Вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря минувшего года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали, что коронавирусом можно заразиться даже от человека, который бывал в Китае, но не имеет симптомов болезни. По словам ученых, источником коронавируса можно считать «нулевого пациента».

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
коронавирус пандемия южная корея
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Российские военные продезинфицировали еще три лечебных учреждения в Италии
Клубам Английской премьер-лиги предложили доиграть сезон в Австралии
В Мексике число заболевших коронавирусом превысило 22 тысячи человек
Трамп: «Рад видеть, что Ким Чен Ын вернулся в добром здравии»
Борис Джонсон рассказал, что врачи собирались объявить о его смерти
В Южной Корее за сутки зафиксировали 13 случаев заражения коронавирусом
ТОП-3 оружия, изменивших мету в CS:GO после патча
В Сланцах спасатели потушили горящее здание ТЭЦ