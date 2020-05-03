В Мексике число заболевших коронавирусом превысило 22 тысячи человек

В Мексике число заболевших коронавирусом превысило 22 тысячи человек
Общее число случаев заражения в стране достигло 22088..Фото: Pixabay

В Мексике за прошедшие сутки зафиксировано 89 летальных случаев от коронавируса.

Общее число случаев заражения в стране достигло 22088.

«Абсолютное большинство продемонстрировали синдромы заболевания COVID-19, и незначительная часть — это бессимптомные случаи. Из них 6580 случаев — это лица в стадии активной болезни», — отметил замглавы минздрава Мексики Уго Лопес-Гатель в ходе пресс-конференции, трансляция которой опубликована в микроблоге ведомства в Twitter.

Вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря минувшего года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19. По последним данным, в мире заражены коронавирусной инфекцией 3 483 935 человек. Скончались 244 773, при этом 1 121 499 человек выздоровели. Общее число заразившихся в России выросло до 124 054 человек, умерли 1 222. При этом 15 013 пациентов вылечились.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что правительство внесло поправки в Кодекс административных правонарушений, согласно которым нарушение карантина, в некоторых случаях может караться крупными штрафами, от 150 тысяч и до миллиона рублей.

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