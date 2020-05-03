За сутки на коронавирус проверили больше 5 тысяч петербуржцев

За сутки на коронавирус проверили больше 5 тысяч петербуржцев
Петербуржцы сдают тесты на коронавирус. Фото: gov.spb.ru

За последние сутки тесты на коронавирус в Петербурге сдали 5 тыс. 379 человек.

На карантине остаются 3 тыс. 266 человек. Из них 58 помещены в обсерватор, 428 находятся на самоизоляции, 2 тыс. 780 — контактные. Об этом сообщает Администрация Петербурга утром в воскресенье, 3 мая.

Служба экстренных вызовов 112 зарегистрировала 738 обращений по вопросам, связанным с коронавирусом. Городская служба скорой помощи приняла 103 звонка, полиция — 209. О своем возвращении из другой страны сообщили 92 петербуржца.

Заявки на помощь волонтеров оставили 163 раза. Звонки принимаются на горячей линии 8-800-200-34-11. Помощь петербуржцем оказывают 2 тыс. 896 аккредитованных волонтеров. С 27 марта они выполнили 12 тыс. 783 заявки.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что больницы Петербурга объявили набор врачей, среднего и младшего медперсонала для работы с больными коронавирусом нового типа.

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